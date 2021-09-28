В Колпино снесли целый квартал в рамках программы реновации

В Колпинском районе Санкт-Петербурга завершили снос последних зданий квартала на проспекте Ленина. На их месте появятся новые жилые дома.

Об этом во вторник, 28 сентября сообщает портал Фонтанка со ссылкой на администрацию района. Демонтаж, который начался в июле этого года, выполнила компания «Прайд». На освобожденных участках будут построены современные жилые дома.

Так, были снесены последние четыре дома по адресам: проспект Ленина, 58, 60, 60, корп. 2, и Павловская улица, 51, корп. 2.

Застройщиком будущего жилого района является компания «СПб Реновация». Из 29 зданий в квартале снесены были 22 постройки. Это бывшие жилые дома, построенные в 40–60-е годы прошлого века. Из них были переселены порядка двухсот человек.