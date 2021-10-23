Папе Римскому подарили футболку с автографом Месси

Папа Римский Франциск поблагодарил аргентинского нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси за футболку парижской команды с автографом футболиста.

Футболку с надписью «С большой любовью» подарил Франциску премьер-министр Франции Жан Кастекс, приехавший в Ватикан с официальным визитом.

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«Дорогой брат, благодарю тебя за футболку, присланную тобой, за преданность делу и твою простоту. Спасибо за стойкость. Оставайся таким же. Благослови тебя Бог, ты всегда можешь положиться на меня. Рад, что ты не зазнался», — обратился к футболисту Франциск