В ПФР рассказали о режиме доставки пенсий и графике в нерабочие дни в ноябре

В ПФР продолжат работу в период ограничений. Некоторые изменения могут произойти в работе клиентских служб фонда, график работы которых нужно уточнить заблаговременно.

Вам будет интересно Публикуем график выплаты пенсий в ноябре 2021 года в Ленобласти Редакция ivbg.ru публикует график выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат в ноябре 2021 года в Ленинградской области. Даты фактической выплаты... 21.10.2021 611

Отделения «Почты России» с 30 октября по 7 также будут работать в обычном режиме. Исключения: 3, 4 и 5 ноября.

Все почтовые отделения будут закрыты в государственный праздник 4 ноября, 3 ноября закроются на час раньше, а 5 ноября будут работать по графику субботы. Круглосуточные отделения в Санкт-Петербурге будут работать без изменений.

Почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда.