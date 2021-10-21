Публикуем график выплаты пенсий в ноябре 2021 года в Ленобласти

Редакция ivbg.ru публикует график выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат в ноябре 2021 года в Ленинградской области.

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Даты фактической выплаты в отделениях почтовой связи: 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 ноября. Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по 22 ноября. Выплата по дополнительному массиву будет произведена 16 ноября.

Выплаты пенсий через отделения ПАО «Сбербанк»:

18 ноября – Бокситогорский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский, Тосненский районы.

19 ноября – Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский районы и Сосновый Бор.

Через сторонние кредитные организации, с которыми отделением заключены соответствующие договоры – 16 ноября. Выплата по дополнительному массиву произойдет 3 и 24 ноября.