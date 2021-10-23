Военный снаряд вымыло штормом на пляж в Комарово – фото

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По информации ivbg.ru, 23 октября около в 10:00 в управление Росгвардии сообщили о предмете, похожем на боеприпас времен войны, на Комаровском пляже в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Вам будет интересно
Военный снаряд вымыло штормом на пляж в Комарово – фото фото, Санкт-Петербург, росгвардия, Курортный район, комарово
Выборг затопило – фото и видео
Как сообщал ivbg.ru, Выборг затопило, и вода из Выборгского залива начинает затапливать городскую набережную. А на подъезде к Выборгу №...
22.10.2021 153

Прибывшая на место группа разминирования установила, что это 152-миллимитровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Его вымыло из песка из-за шторма в Санкт-Петербурге и Ленинградской области накануне.

Снаряд вывезли и уничтожили на специализированном полигоне.

191337
Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти
Автор