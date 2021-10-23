Военный снаряд вымыло штормом на пляж в Комарово – фото

По информации ivbg.ru, 23 октября около в 10:00 в управление Росгвардии сообщили о предмете, похожем на боеприпас времен войны, на Комаровском пляже в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Вам будет интересно Выборг затопило – фото и видео Как сообщал ivbg.ru, Выборг затопило, и вода из Выборгского залива начинает затапливать городскую набережную. А на подъезде к Выборгу №... 22.10.2021 153

Прибывшая на место группа разминирования установила, что это 152-миллимитровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Его вымыло из песка из-за шторма в Санкт-Петербурге и Ленинградской области накануне.

Снаряд вывезли и уничтожили на специализированном полигоне.