Выборг затопило – фото и видео

Как сообщал ivbg.ru, Выборг затопило, и вода из Выборгского залива начинает затапливать городскую набережную. А на подъезде к Выборгу № 2 затопило дорогу. Там перекрыли движение.
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22.10.2021 81
Парковки затоплены, тротуары и парки затоплены, все остальное тоже затоплено. Вот еще видео с улиц города.
Фото и видео: vyborg_news