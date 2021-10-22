Выборг затопило – фото и видео

Как сообщал ivbg.ru, Выборг затопило, и вода из Выборгского залива начинает затапливать городскую набережную. А на подъезде к Выборгу № 2 затопило дорогу. Там перекрыли движение.

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Парковки затоплены, тротуары и парки затоплены, все остальное тоже затоплено. Вот еще видео с улиц города.

Фото и видео: vyborg_news