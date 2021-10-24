Экопатруль поймал в Колтушах три незаконных мусоровоза

Сотрудники Госэконадзора, ГИБДД и прокуратуры провели очередной рейд по мусоровозам. На этот раз экопатруль работал в Колтушском сельском поселении Ленобласти.

Рейд прошел на пути к полигону «Северная Самарка», где часто ездят нелегальные мусоровозы: на Мягловском шоссе перед развязкой у Разметелево и на дороге «Мяглово-Кузьминки», сообщили в комитете государственного экологического надзора.

Экопатруль проверил 10 грузовиков. У трех водителей отсутствовали необходимые паспорта отходов и других документов о легальности груза. Их привлекли к административной ответственности.

Ранее ivbg.ru публиковал фото и сообщал о том, что возле Анненских укреплений в Выборге обнаружили свалку мусора.