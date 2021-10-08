Свалку мусора обнаружили возле Анненских укреплений в Выборге – фото

В паблике «Интересные события в Выборге» сообщают: на свалке строительного мусора возле Анненских укреплений обнаружены оконные рамы, мешки с цементом и многое другое.

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Гора мусора расположена практически вплотную к памятнику русского оборонного зодчества. По версии местных жителей, отходы привезли к Анненским укреплениям со стороны гипермаркета.

Редакция ivbg.ru напоминает: Анненские укрепления – значительное в культурном и историческом планах сооружение середины XVIII века в Выборге. Они являются объектом культурного наследия и практически не имеют аналогов.

Фото: vk.com/vyborg_interesting