Жертвами ночного гололеда в Петербурге стали несколько десятков машин

Первый гололед в Петербурге не прошел без последствий. Минувшей ночью, 24 октября, петербуржцы стали свидетелями нескольких массовых аварий.
Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, сразу несколько машин столкнулись на Кантемировском, Ушаковском и Дворцовом мостах, а также на мосту Бетанкура. Водители не справились с управлением на скользких дорогах. На всех местах ДТП работали экстренные службы. Точной информации о пострадавших нет.
Источник: vk.com/spb_today
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, в суд передано уголовное дело в отношении бывшего инспектора ГИБДД Приозерского района Валерия Гермонина. Его обвиняют в...
22.10.2021 111