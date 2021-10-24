Жертвами ночного гололеда в Петербурге стали несколько десятков машин

Первый гололед в Петербурге не прошел без последствий. Минувшей ночью, 24 октября, петербуржцы стали свидетелями нескольких массовых аварий.

Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, сразу несколько машин столкнулись на Кантемировском, Ушаковском и Дворцовом мостах, а также на мосту Бетанкура. Водители не справились с управлением на скользких дорогах. На всех местах ДТП работали экстренные службы. Точной информации о пострадавших нет.

Источник: vk.com/spb_today