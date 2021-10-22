Бывшего инспектора ГИБДД будут судить за взятку после ДТП с двумя трупами под Приозерском

По информации ivbg.ru, в суд передано уголовное дело в отношении бывшего инспектора ГИБДД Приозерского района Валерия Гермонина. Его обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий при оформлении аварии в Приозерском районе.

Валерий Гермонин был задержан через 10 дней после того, как уволился из правоохранительных органов в звании капитана. Следствие полагает, что в 2016 году тогда еще старший инспектор ДПС выехал оформлять ДТП возле поселка Кузнечное на «Сортавале».

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Toyota Land Cruiser без номеров выехала на встречную полосу в зоне знака «Обгон запрещен» и на скорости около 100 километров в час и столкнулась с Renault Logan, в котором погибли мужчина и женщина.

Водитель внедорожника получил относительно незначительные повреждения. Предположительно, он был нетрезв. Мужчина предложил инспектору не отправлять его на медосвидетельствование за 100 тысяч рублей. Часть суммы передал на месте, остальное — через посредника. Впоследствии водитель был осужден на три года.