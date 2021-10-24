Петербуржцев открыл стрельбу в магазине, пытаясь сбежать с похищенными продуктами

Вор хотел похитить продукты в магазине на улица Седова в Петербурге. Сигнал в полицию поступил в субботу вечером, 23 октября.

Убегая с места происшествия, злоумышленник открыл стрельбу из предмета, похожего на пистолет. Злоумышленника задержали спустя 20 минут по «горячим следам» на соседней улице.

Как выяснилось, 38-летний безработный мужчина пытался «отстреливаться» от охранника магазина пусковым устройством «сигнал охотника». Пострадавших нет.

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Неудавшегося грабителя доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.