В более чем 70 домах в Гатчинском районе не будет света с 25 октября

Автор: Гузель Галимова
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Предстоящее отключение света связано с проведением плановых ремонтных работ.

Работы будут проводить с 25 по 29 октября по несколько часов в день – либо с 9:00 до 12:00, либо с 13:00 до 16:00. Отключения затронут 55 адресов в Вырице, 10 в Гатчине и еще семь – в поселке Коммунар. Более подробный список адресов по ссылке.

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