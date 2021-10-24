Льготную ипотеку в России распространят на покупку частных домов

Правительство России расширит программу льготной ипотеки, которая теперь коснется и частных домов, передаёт ТАСС.

«Теперь эти средства можно направить на покупку частных домов», — заявил в пятницу на заседании кабинета министров премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно постановлению правительства, изменение программы позволит выдать около 15 тыс. кредитов на покупку и строительство частных домов более чем на 30 млрд рублей. Общая сумма кредитов по программе льготной ипотеки увеличивается на 320 млрд — до 2,4 трлн рублей. Число граждан, которые смогут улучшить жилищные условия в целом по программе увеличено на 77 тыс. — до 857 тыс. человек.

Напомним, программу льготной ипотеки продлили до июля 2022 года. При этом ипотечная ставка будет повышена до 7%, а предельная сумма кредита по льготной ипотеке для всех регионов составит 3 млн рублей. А льготную семейную ипотеку продлили до конца 2023 года.