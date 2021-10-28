Российские регионы за прошлый год потратили на борьбу с пандемией 1,1 трлн рублей

Средства были направлены на здравоохранение, соцобеспечение населения и поддержку малого и среднего бизнеса.

Такие данные привели в Счётной палате. Расходы на борьбу с пандемией в расчёте на одного человека различаются по регионам.

Самый большой пришёлся на Чукотский автономный округ — 32 100 рублей, на втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ — 29 000 рублей, замыкает тройку Москва — 27 100 рублей. Меньше всего расходы составили в Чечне — 2 400 рублей.