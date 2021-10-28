С 2022 года семьи Ленобласти с шестью детьми могут рассчитывать на бесплатный автомобиль

С 1 января 2022 года на бесплатную машину смогут рассчитывать многодетные семьи с шестью и более детьми.

Такое решение депутаты Заксобрания Ленобласти приняли 27 октября – одобрены поправки в статью 3.7 областного закона «Социальный кодекс Ленинградской области».

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Ранее закон позволял получать бесплатный автомобиль только тем семьям, у которых семь и более детей, либо шесть и больше детей, из которых один или несколько имели инвалидность.

Ранее ivbg.ru рассказывал, что многодетная семья из Кировска получила ключи от четырехкомнатной квартиры.