В Ленобласти продолжает расти суточное число новых заражений Covid-19

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 362 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 28 октября.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалёво (+7), Бор (+1) .

Волосовский район: д. Каложицы (+1), Бегуницы (+5), Курковицы (+1), Каськово (+2), Шуговицы (+1), Большая Вруда (+2), Калитино (+1), Жилгородок (+2) .

Волховский район: Волхов (+13), Сясьстрой (+1), Старая Ладога (+1), Вельца (+1) .

Всеволожский район: Мурино (+11), Всеволожск (+9), Кудрово (+2), Янино-1 (+12), Новое Девяткино (+6), Разметелево (+3), Щеглово (+6), Сертолово (+3), пгт. им. Морозова (+2), Старая (+4), Вартемяги (+3), Токсово (+8), Романовка (+4), Углово (+1), Лупполово (+1), Ненимяки (+1), Верхние Осельки (+1), Нижние Осельки (+1), Колос (+1), Васкелово (+1), Токкари (+1), Кирполье (+1), Лаврики (+1), Кискелово (+1), Медный Завод (+1), Лехтуси (+1), Пальмира (+2) .

Выборгский район: Выборг (+17), Глебычево (+1), Рощино (+2), Советский (+3), Светогорск (+3), Приморск (+1), Каменногорск (+3), Зеркальный (+1), Приветнинское (+1), Красный Холм (+1), Ильичёво (+1), Красносельское (+1), Кирилловское (+2), Кировские дачи (+1) .

Гатчинский район: Гатчина (+16), Кобралово (+1), Меньково (+2), Сиверский (+2), Вырица (+1), Малое Верево (+1), Терволово (+2), Коммунар (+4), Елизаветино (+1), Лампово (+2), Новый Учхоз (+2), Куровицы (+1), Дружная Горка (+2), Семрино (+1), Вопша (+1) .

Кингисеппский район: Кингисепп (+9) , Кошкино (+1), Ивангород (+3) .

Киришский район: Кириши (+22), Будогощь (+1), Посадников Остров (+1) .

Кировский район: Кировск (+4), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+4), Павлово (+1), Мга (+1) .

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+9), Старая Слобода (+1), Рассвет (+1), Нижняя Шоткуса (+1), Доможирово (+1) .

Ломоносовский район: Аннино (+1), Гостилицы (+3), Большая Ижора (+1), Горбунки (+2), Лаголово (+1), Глобицы (+1), Красный Бор (+1), Малое Карлино (+1).

Лужский район: Луга (+10), Каменка (+1), Мшинская (+1) .

Подпорожский район: Подпорожье (+8) .

Приозерский район: Приозерск (+5), Сосново (+2), Пятиречье (+1), Громово (+1), Кузнечное (+1), Плодовое (+2), Кутузовское (+2), Раздолье (+1), Запорожское (+1) .

Сланцевский район: Сланцы (+12), Поречье (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+18), Пашозеро (+1) .

Тосненский район: Тосно (+6), Тельмана (+2), Никольское (+2), Федоровское (+2), Красный Бор (+1), Аннолово (+2) .

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти вновь ужесточили covid-ограничения. В частности, с 30 по 7 ноября будут закрыты торговые центры, запрещены дискотеки и концерты.