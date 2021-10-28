В Санкт-Петербурге живут 7 млн человек — исследование

Официально в Санкт-Петербурге трудятся и платят налоги около 3,1 млн человек.

По словам главы городского Комитета по труду и занятости населения Дмитрия Чернейко, в Санкт-Петербурге постоянно находятся порядка 7 млн.

Согласно данным 2019 года в городе официально насчитывается 5.4 млн человек.

Также в городе работают 200-400 тысяч граждан Украины, Белоруссии, Молдовы и других стран. еще 400-600 тысяч — жители Ленобласти.