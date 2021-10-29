В Ленобласти с начала года на штрафстоянку отправили 10 нелегальных мусоровозов

Всего с начала года в Ленобласти у нарушителей экологического законодательства были конфискованы 19 транспортных средств.

На штрафстоянку отправились 10 мусоровозов, груженых отходами, а также экскаваторы и погрузчики, с помочью которых пытались закопать нелегальный мусор. У водителей спецтранспорта при себе не оказалось необходимых документов на транспортировку и передачу отходов. Конфискованный транспорт останется на штрафстоянке, пока не будут предъявлены все необходимые документы.

Только в минувшие выходные экопатруль проверил в Колтушах 10 мусоровозов, у трех водителей отсутствовали необходимые документы. Их привлекли к административной ответственности.