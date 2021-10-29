В России предложили ввести новую льготу для водителей-пенсионеров

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить от транспортного налога пенсионеров, чьи автомобили имеют мощность двигателя до 150 лошадиных сил.

Он отметил, что сейчас каждый субъект России вправе самостоятельно устанавливать льготные условия уплаты транспортного налога для пенсионеров. Таким образом, в двух регионах могут действовать совершенно неравные условия.

«В связи с чем прошу вас оценить целесообразность освобождения граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил», — подытожил чиновник.

Ранее ivbg.ru сообщал, что в России для многодетных семей хотят сделать проезд на городском транспорте бесплатным.