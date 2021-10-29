Петербург вводит дополнительные covid-ограничения с 8 ноября

В Петербурге после нерабочей недели, с 30 октября по 7 ноября, начнут действовать дополнительные антиковидные ограничения. Беглов подписал соответствующее постановление.

Так, с 8 ноября предприятия общепита, цирки, концертные залы, кинотеатры, объекты развлечений и досуга, включая аквапарки, зоопарки и аттракционы будут работать исключительно до 23:00.

Культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные, физкультурные, досуговые и иные мероприятия будут проводиться также до 23:00.

Вам будет интересно Как и что будет работать в нерабочие дни в Петербурге? И куда нужен qr-код? В объявленный нерабочим период с 30 октября по 7 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге будет ограничена работа многих учреждений. Редакция... 25.10.2021 213

Напомним, с 30 октября по 7 ноября Петербург ужесточает covid-ограничения. В частности, не будут работать общепит и розничная торговля.