Петербург вводит дополнительные covid-ограничения с 8 ноября

В Петербурге после нерабочей недели, с 30 октября по 7 ноября, начнут действовать дополнительные антиковидные ограничения. Беглов подписал соответствующее постановление.
Так, с 8 ноября предприятия общепита, цирки, концертные залы, кинотеатры, объекты развлечений и досуга, включая аквапарки, зоопарки и аттракционы будут работать исключительно до 23:00.
Культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные, физкультурные, досуговые и иные мероприятия будут проводиться также до 23:00.
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Напомним, с 30 октября по 7 ноября Петербург ужесточает covid-ограничения. В частности, не будут работать общепит и розничная торговля.