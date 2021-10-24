Петербург ужесточает covid-ограничения с 30 октября по 7 ноября

В частности, в нерабочие дни, с 30 октября по 7 ноября, не будут работать общепит и розничная торговля. Беглов подписал соответствующее постановление.

Так, с 30 октября по 7 ноября в Петербурге:

Запрещена работа заведений общепита . Исключение: предприятия на вокзалах и АЗС, производственные столовые. Остальные заведения смогут работать только через доставку и обслуживание навынос.

. Исключение: предприятия на вокзалах и АЗС, производственные столовые. Остальные заведения смогут работать только через доставку и обслуживание навынос. Запрещена деятельность объектов розничной торговли , кроме аптек, заправок, объекты без торгового зала, а также магазины с продовольствием и товарами первой необходимости.

, кроме аптек, заправок, объекты без торгового зала, а также магазины с продовольствием и товарами первой необходимости. Полностью запрещены любые массовые мероприятия — культурные, спортивные, рекламные, развлекательные и другие. Кроме тех, что согласованы с комитетом культуры и Роспотребнадзором.

— культурные, спортивные, рекламные, развлекательные и другие. Кроме тех, что согласованы с комитетом культуры и Роспотребнадзором. Не будут работать салоны красоты , косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани. Ограничения не коснутся парикмахерских.

, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани. Ограничения не коснутся парикмахерских. Ветеринарные клиники будут оказывать только экстренную помощь.

будут оказывать только экстренную помощь. Будут закрыты фитнес-центры , бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы, катки, а также букмекерские конторы и помещения тотализаторов.

, бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы, катки, а также букмекерские конторы и помещения тотализаторов. Нельзя будет посещать зоопарки , кроме территорий, расположенных на открытом воздухе.

, кроме территорий, расположенных на открытом воздухе. Приостанавливается оказание государственных и муниципальных услуг в помещениях органов власти Петербурга, в том числе в МФЦ — исключение сделано для регистрации рождения, брака, развода, смерти.

— исключение сделано для регистрации рождения, брака, развода, смерти. Будут недоступны школы, вузы и детские сады за исключением дежурных групп.

за исключением дежурных групп. Музеи и театры зрители смогут посетить только при наличии QR-кодов, подтверждающих вакцинацию, или справок о медотводе.

Тем временем в Ленобласти также ужесточили коронавирусные ограничения. В частности, с 30 октября в «красной зоне» посетить общественные мероприятия, массовые места скоплений людей и общепит можно будет только по qr-коду или отрицательному ПЦР-тесту.