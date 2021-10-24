Петербург ужесточает covid-ограничения с 30 октября по 7 ноября

В частности, в нерабочие дни, с 30 октября по 7 ноября, не будут работать общепит и розничная торговля. Беглов подписал соответствующее постановление.
Так, с 30 октября по 7 ноября в Петербурге:
- Запрещена работа заведений общепита. Исключение: предприятия на вокзалах и АЗС, производственные столовые. Остальные заведения смогут работать только через доставку и обслуживание навынос.
- Запрещена деятельность объектов розничной торговли, кроме аптек, заправок, объекты без торгового зала, а также магазины с продовольствием и товарами первой необходимости.
- Полностью запрещены любые массовые мероприятия — культурные, спортивные, рекламные, развлекательные и другие. Кроме тех, что согласованы с комитетом культуры и Роспотребнадзором.
- Не будут работать салоны красоты, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани. Ограничения не коснутся парикмахерских.
- Ветеринарные клиники будут оказывать только экстренную помощь.
- Будут закрыты фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы, катки, а также букмекерские конторы и помещения тотализаторов.
- Нельзя будет посещать зоопарки, кроме территорий, расположенных на открытом воздухе.
- Приостанавливается оказание государственных и муниципальных услуг в помещениях органов власти Петербурга, в том числе в МФЦ — исключение сделано для регистрации рождения, брака, развода, смерти.
- Будут недоступны школы, вузы и детские сады за исключением дежурных групп.
- Музеи и театры зрители смогут посетить только при наличии QR-кодов, подтверждающих вакцинацию, или справок о медотводе.
Тем временем в Ленобласти также ужесточили коронавирусные ограничения. В частности, с 30 октября в «красной зоне» посетить общественные мероприятия, массовые места скоплений людей и общепит можно будет только по qr-коду или отрицательному ПЦР-тесту.