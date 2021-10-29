У жителя Петербурга украли 60 миллионов рублей из сейфа

В полицию Санкт-Петербурга 28 октября около 20:00 обратился 44-летний генеральный директор компании «Фортесс» из Всеволожска Даниил Энгельке. Он сообщил, что его дом в 4-м проезде поселка Солнечное ограбили.

Дом пустовал с сентября 2021 года. Добычей вора стали 60 миллионов рублей, хранившихся в сейфе. Как он его вскрыл, как попал в помещение, и почему не сработала сигнализация – все это устанавливает полиция.

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ООО «Фортесс» с профилем в строительстве зарегистрировано в апреле 2006 года, офис компании расположен во Всеволожске. Оборот в 2020 году – 1,8 млрд рублей, чистая прибыль 63,7 млн. рублей. Фирма была строителем и генподрядчиком ТЦ «Охта Молл», «Славянка», ЖК на Чернышевской и Приморской в Санкт-Петербурге.