Петербуржец повесил свой портрет в Эрмитаже. Музей обратился в прокуратуру

Инцидент произошел 20 октября, петербуржец Кирилл Смородин повесил на стену Военной галереи 1812 года в Эрмитаже свой портрет.

Лист с изображением, на котором фотография петербуржца была стилизована под образ участника Отечественной войны 1812 года, был замечен музейным смотрителем, «после чего немедленно снят». Позже Кирилл Смородин публично принес извинения, однако это ему не помогло.

Источник: spbpetersburg/VK

Эрмитаж попросил прокуратуру проверить действия посетителя на предмет нарушения закона, в том числе и возможного публичного оскорбления памяти защитников Отечества.