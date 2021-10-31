В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние — фото и видео

Автор: Александр Селиванов
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Над Ладожским озером ночью наблюдали северное сияние.

Очевидцам удалось заснять сполохи в разных точках Ленобласти. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

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В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние — фото и видео Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, погода, ЛенобластьИсточник: vk.com/spb_today
В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние — фото и видео Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, погода, ЛенобластьИсточник: vk.com/spb_today
В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние — фото и видео Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, погода, ЛенобластьИсточник: vk.com/spb_today
В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние — фото и видео Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, погода, ЛенобластьИсточник: vk.com/sosnovy_bor
В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние — фото и видео Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, погода, ЛенобластьИсточник: vk.com/sosnovy_bor
В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние — фото и видео Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, погода, ЛенобластьИсточник: vk.com/sosnovy_bor
В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние — фото и видео Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, погода, ЛенобластьИсточник: vk.com/sosnovy_bor
В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние — фото и видео Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, погода, ЛенобластьИсточник: vk.com/sosnovy_bor
В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние — фото и видео Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, погода, ЛенобластьИсточник: vk.com/sosnovy_bor

На фото попали абсолютно все всплески, сполохи и затухания северного сияния этой ночи.

В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние — фото и видео Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, погода, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние — фото и видео Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, погода, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние — фото и видео Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, погода, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние — фото и видео Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, погода, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние — фото и видео Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, погода, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние — фото и видео Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, погода, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние — фото и видео Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, погода, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние — фото и видео Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, погода, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние — фото и видео Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, погода, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние — фото и видео Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, погода, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние — фото и видео Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, погода, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние — фото и видео Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, погода, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние — фото и видео Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, погода, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
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