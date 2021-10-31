Глава Росрыболовства Шестаков: дефицита красной рыбы и икры перед Новым годом не будет

Дефицита продукции из лососевых, в том числе красной икры, в российских магазинах не ожидается. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Однако, по его словам, преждевременно прогнозировать цены на этот вид продукции.

— К сожалению, объем предложения у рыбаков никак не коррелируется с ценами на полке. И здесь сложно что-либо прогнозировать, как будет поступать наша торговля — понятно, что в предновогодний сезон они стоимость держат, поскольку спрос большой, — сказал Шестаков.

Глава Росрыболовства отметил, что регулирование цен на красную икру в России также не обсуждается.

— Мы в ФАС обращались, это их функционал, но поскольку красная икра не входит в список социально значимых продуктов, то ограничивать цены здесь достаточно сложно и, наверное, не совсем правильно, — подчеркнул он.