Глава Росрыболовства Шестаков: дефицита красной рыбы и икры перед Новым годом не будет

Дефицита продукции из лососевых, в том числе красной икры, в российских магазинах не ожидается. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Однако, по его словам, преждевременно прогнозировать цены на этот вид продукции.
— К сожалению, объем предложения у рыбаков никак не коррелируется с ценами на полке. И здесь сложно что-либо прогнозировать, как будет поступать наша торговля — понятно, что в предновогодний сезон они стоимость держат, поскольку спрос большой, — сказал Шестаков.
Глава Росрыболовства отметил, что регулирование цен на красную икру в России также не обсуждается.
— Мы в ФАС обращались, это их функционал, но поскольку красная икра не входит в список социально значимых продуктов, то ограничивать цены здесь достаточно сложно и, наверное, не совсем правильно, — подчеркнул он.
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