Перелет из Санкт-Петербурга в Москву стал дешевле вдвое

Средний чек за перелет из Санкт-Петербурга по России за год сократился на 30%.

По информации издания Невские Новости, полет из Санкт-Петербурга в Москву обойдет в среднем в 2 232 рубля.

Отмечается, что раньше цена перелета составляла 4 448 рублей.

Кроме Москвы в топ-3 популярных авианаправлений из Северной столицы попал Краснодар и Калининград.