Перелет из Санкт-Петербурга в Москву стал дешевле вдвое

Средний чек за перелет из Санкт-Петербурга по России за год сократился на 30%.
По информации издания Невские Новости, полет из Санкт-Петербурга в Москву обойдет в среднем в 2 232 рубля.
Отмечается, что раньше цена перелета составляла 4 448 рублей.
Кроме Москвы в топ-3 популярных авианаправлений из Северной столицы попал Краснодар и Калининград.
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31.10.2021 61