Стало известно, куда чаще всего отправляются поезда из Санкт-Петербурга

Кроме того, была рассчитана средняя цена на проезд до указанных городов.
По информации издания Невские Новости, чаще всего из Санкт-Петербурга поезда следуют в Москву, Псков и Тверь.
Далее идут Ярославль, за ним следует Петрозаводск и Тула.
Отмечается, что самым дорогим оказалось направление в Нижний Новгород, а самым дешевым — в Сортавалу.
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31.10.2021 63