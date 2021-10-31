Стало известно, куда чаще всего отправляются поезда из Санкт-Петербурга

Кроме того, была рассчитана средняя цена на проезд до указанных городов.

По информации издания Невские Новости, чаще всего из Санкт-Петербурга поезда следуют в Москву, Псков и Тверь.

Далее идут Ярославль, за ним следует Петрозаводск и Тула.

Отмечается, что самым дорогим оказалось направление в Нижний Новгород, а самым дешевым — в Сортавалу.