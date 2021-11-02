Житель Кингисеппа Юрий Ф. сообщил в редакцию ivbg.ru о том, что во многих домах города из-за затопленности подвальных помещений господствует антисанитария. Вши, клопы, мухи и крысы стали постоянными соседями жителей дома. Пенсионеры и дети начали чаще страдать от обострения хронических болезней. Редакция ivbg.ru разобралась в ситуации и рассказывает, как возникла подобная обстановка.

По словам Юрия Ф., антисанитарная обстановка, благоприятная для распространения инфекционных заболеваний, возникла в подвалах следующих домов:

улица Карла Маркса, 21, 55/2, 57, третий подъезд и 63А;

улица Театральная, 5, 7, 8 и 10А первый и четвертые подъезды;

улица Иванова, 12, 18;

улица Железнодорожная, 10, 12 и 12А третий подъезд;

улица Октябрьская, 10, первый подъезд, 16, 18Б;

улица Советская 23;

улица Воровского, 5, 11А, третий подъезд, 21, шестая парадная, 28;

улица Касколовка, 1, 2, четвертый и пятый подъезды;

Крикковское шоссе, 2, 13;

Большой Бульвар 17, четвертый подъезд;

улица Большая Советская, 20, 25, первый подъезд, 37/2, третий подъезд;

улица Воровского, 5, 13, второй подъезд;

улица Химиков 9, 13 подъезд;

Аптекарский переулок, 9, третий подъезд.

По адресу Большая Советская, 30, в квартирах дома стоит ужасная вонь, идущая из подвального помещения, что сложно дышать.

«В подвалах полная антисанитария. Все подвалы затоплены. Запах гниения распространяется на все этажи, бегают крысы, которые являются разносчиками инфекции», — поясняет он. Местные жители не раз обращались в свои УК, но проблемы не решились полностью. По адресу Железнодорожная, 12 в начале 2020 года планировались сантехнические работы. На сегодняшний день состояние подвала оставляет желать лучшего.

«В домах живут дети, пожилые люди. И все вынуждены терпеть эти условия. В квартирах и подъездах сырость, плесень, вонь», — добавил Юрий.

Редакция связалась с УК ОАО «Управляющая Компания» под чьей ответственностью находятся дома №5 и №8 на улице Театральная. Диспетчер выслушала печень проблем и уточнила, что затопление подвала и наличие крыс требуют разные заявки. Предложила сразу их составить. По срокам диспетчер уточнила, что все зависит от конкретной службы, которая будет решать проблему, и обработки заявки. Представитель ОАО «Управляющая компания» пояснил, что причиной затопления подвалов становятся остатки пищи и предметы гигиены, которые засоряют стоки.