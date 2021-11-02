Многолетняя затопленность подвалов сделала клопов и крыс постоянными соседями жителей домов в Кингисеппе

Автор: Маргарита Константинова
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Житель Кингисеппа Юрий Ф. сообщил в редакцию ivbg.ru о том, что во многих домах города из-за затопленности подвальных помещений господствует антисанитария. Вши, клопы, мухи и крысы стали постоянными соседями жителей дома. Пенсионеры и дети начали чаще страдать от обострения хронических болезней. Редакция ivbg.ru разобралась в ситуации и рассказывает, как возникла подобная обстановка.

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Фото: vk.com/hpkkng — подвал на улице Железнодорожная, 16, Кингисепп.

По словам Юрия Ф., антисанитарная обстановка, благоприятная для распространения инфекционных заболеваний, возникла в подвалах следующих домов:

  • улица Карла Маркса, 21, 55/2, 57, третий подъезд и 63А;
  • улица Театральная, 5, 7, 8 и 10А первый и четвертые подъезды;
  • улица Иванова, 12, 18;
  • улица Железнодорожная, 10, 12 и 12А третий подъезд;
  • улица Октябрьская, 10, первый подъезд, 16, 18Б;
  • улица Советская 23;
  • улица Воровского, 5, 11А, третий подъезд, 21, шестая парадная, 28;
  • улица Касколовка, 1, 2, четвертый и пятый подъезды;
  • Крикковское шоссе, 2, 13;
  • Большой Бульвар 17, четвертый подъезд;
  • улица Большая Советская, 20, 25, первый подъезд, 37/2, третий подъезд;
  • улица Воровского, 5, 13, второй подъезд;
  • улица Химиков 9, 13 подъезд;
  • Аптекарский переулок, 9, третий подъезд.

По адресу Большая Советская, 30, в квартирах дома стоит ужасная вонь, идущая из подвального помещения, что сложно дышать.

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Скриншот видео Елены Марченко — подвал дома №16 на улице Железнодорожная в Кингисеппе
«В подвалах полная антисанитария. Все подвалы затоплены. Запах гниения распространяется на все этажи, бегают крысы, которые являются разносчиками инфекции», — поясняет он.
Местные жители не раз обращались в свои УК, но проблемы не решились полностью. По адресу Железнодорожная, 12 в начале 2020 года планировались сантехнические работы. На сегодняшний день состояние подвала оставляет желать лучшего.
«В домах живут дети, пожилые люди. И все вынуждены терпеть эти условия. В квартирах и подъездах сырость, плесень, вонь», — добавил Юрий.
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Фото: Юрий Ф.
Редакция связалась с УК ОАО «Управляющая Компания» под чьей ответственностью находятся дома №5 и №8 на улице Театральная. Диспетчер выслушала печень проблем и уточнила, что затопление подвала и наличие крыс требуют разные заявки. Предложила сразу их составить. По срокам диспетчер уточнила, что все зависит от конкретной службы, которая будет решать проблему, и обработки заявки.
Представитель ОАО «Управляющая компания» пояснил, что причиной затопления подвалов становятся остатки пищи и предметы гигиены, которые засоряют стоки.
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Фото: Юрий Ф.
«Я провалилась одной ногой куда-то и едва не искупалась в говне. Успела руку подставить», — поделилась жительница дома №12 на Железнодорожной улице.
Опасная обстановка складывается и возле жилых домов, где затоплены подвалы. Стоки пробираются под фундамент, в результате чего проседают дорожки у домов.
Для решения проблемы требуется откачка отходов, после которой появится возможность оценить состояние инженерных сетей.
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