Деревообрабатывающие компании из Выборга и Подпорожья получили 74 млн рублей

Льготное финансирование предприятия получили от Фонда развития промышленности Ленобласти на модернизацию производств.

Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти и Фонд развития промышленности РФ одобрил финансирование проектов по программе «Проекты лесной промышленности» предприятию «ФИРО-О» из Выборгского района и «Спектр» из Подпорожского района.

Выборгская компания получит 38 млн на приобретение линии сортировки лесоматериалов. Подпорожскому «Спектру» одобрен заем в размере 36 млн рублей на приобретение линии сортировки лесоматериалов.

Напомним, что компания ЗАО «Фиро-О» входит в Лесопромышленный кластер 47 региона, он стал первым кластером в Ленобласти, внесенным в реестр Минпромторга. Участие в кластере позволяет компаниям найти новые инвестиционные ниши и партнеров по промышленной кооперации, увеличивает инвестиции в лесопромышленную сферу и объем производства готовой продукции.