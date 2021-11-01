Крупный бренд специй Santa Maria прекратил продажи в России

Компания Paulig больше не будет импортировать в Россию специи, приправы и соусы бренда «Santa Maria». Вместо этого она «сосредоточится на кофейной категории».

Об изменениях в политике компании передает РБК со ссылкой на письмо партнерам от генерального директора российского офиса Paulig Ольги Свечниковой.

В послании говорится, что в России набирает обороты кофейная категория, и по факту этот сегмент стал «драйвером роста» бренда.

В планах компании – выйти в лидеры рынка натурального кофе, на котором она нарастила свою долю. За последнее время продажи в этом направлении стали расти более интенсивно, чем категория молотого и зернового кофе.

Как пишет издание, на складах российских ретейлеров уже практически нет продукции Santa Maria. Но вот в других странах Paulig будет продавать товары бренда Santa Maria.