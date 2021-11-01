Фото: в Петербурге продают «артефакт внеземного происхождения» за 1,2 млн рублей

На сайте объявлений появилось необычное предложение от петербуржца — окаменелое яйцо динозавра. Состояние артефакта продавец описал как «новое» и хочет за него более 1 млн рублей.
Фото: сайт объявлений "Авито"
Фото: сайт объявлений "Авито"
Фото: сайт объявлений "Авито"
Фото: сайт объявлений "Авито"
Фото: сайт объявлений "Авито"
Объявление на сайте «Авито» появилось в понедельник, 1 ноября. В описании товара владелец диковинки рассказал, что яйцо похоже на артефакт внеземного происхождения и возраст его составляет десятки миллионов лет. При этом о происхождении окаменелости и его подлинности владелец не сообщил.
За данный лот продавец хочет получить 1,2 млн рублей, однако готов поторговаться.
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31.03.2021 1073