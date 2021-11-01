В центр «Велес» на попечение попали две раненые лисицы

Центр спасения диких животных «Велес» рассказал о своих новых пациентах — двух лисицах. Символично, что животные попали в заботливые руки волонтеров именно 1 ноября, в День лисы.

Кадрами пострадавших зверей волонтеры поделились в Instagram. Одна из лис поступила на реабилитацию после столкновения с машиной. У нее диагностировали переломы, кровотечение и гипотермия.

Второму животному также много досталось — у него зафиксировали истощение и травмы. Обоим зверькам уже провели необходимые процедуры. Их здоровью больше ничего не угрожает.