В центр «Велес» на попечение попали две раненые лисицы

Центр спасения диких животных «Велес» рассказал о своих новых пациентах — двух лисицах. Символично, что животные попали в заботливые руки волонтеров именно 1 ноября, в День лисы.
Кадрами пострадавших зверей волонтеры поделились в Instagram. Одна из лис поступила на реабилитацию после столкновения с машиной. У нее диагностировали переломы, кровотечение и гипотермия.
Второму животному также много досталось — у него зафиксировали истощение и травмы. Обоим зверькам уже провели необходимые процедуры. Их здоровью больше ничего не угрожает.
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