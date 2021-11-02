Петербуржец получил 5 лет тюрьмы за удар по полицейскому и распространение наркотиков

Суд приговорил буйного наркокурьера из Петербурга к тюремному заключению на 5 лет. При задержании осужденный ударил полицейского ногой по лицу.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, во вторник, 2 ноября, Всеволожский городской суд вынес приговор мужчине, которого обвинили в покушении на сбыт крупной партии наркотиков и применении насилия в отношении полицейского. Суд приговорил торговца «синтеикой» к пяти годам колонии строгого режима.

Поймали преступника в январе этого года у тайника на перегоне «Девяткино – Лаврики». Во время задержания ныне осужденный оказывал сопротивление полицейским, из-за чего получил огнестрельное ранение в ногу при попытке скрыться.