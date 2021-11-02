В Тоснеском районе изъяли около 18 кг нелегальной колбасы

Сотрудники Управления ветеринарии Ленобласти изъяли около 18 килограммов несанкционированной продукции во время рейда в деревне Трубников Бор Тосненского района.

Продажа колбасы, шпика, сала и другой свиноводческой продукции шла без холодильного оборудования с нарушением ветеринарно-санитарных правил. Все обнаруженные продукты будут уничтожены.

Фото: Управление ветеринарии Ленинградской области

В ведомстве отметили, что подобные рейды проходят регулярно во всех районах Ленобласти.