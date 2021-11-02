В Тоснеском районе изъяли около 18 кг нелегальной колбасы

Сотрудники Управления ветеринарии Ленобласти изъяли около 18 килограммов несанкционированной продукции во время рейда в деревне Трубников Бор Тосненского района.
Продажа колбасы, шпика, сала и другой свиноводческой продукции шла без холодильного оборудования с нарушением ветеринарно-санитарных правил. Все обнаруженные продукты будут уничтожены.
Фото: Управление ветеринарии Ленинградской области
В ведомстве отметили, что подобные рейды проходят регулярно во всех районах Ленобласти.
Вам будет интересно
Санкционную продукцию сотрудники Россельхознадзора вновь нашли на одном из складов временного хранения Кингисеппа. На этот раз было найдено 560,4 кг продукции,...
15.10.2021 255