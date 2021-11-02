В Тоснеском районе изъяли около 18 кг нелегальной колбасы

Автор: Гузель Галимова
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Сотрудники Управления ветеринарии Ленобласти изъяли около 18 килограммов несанкционированной продукции во время рейда в деревне Трубников Бор Тосненского района.

Продажа колбасы, шпика, сала и другой свиноводческой продукции шла без холодильного оборудования с нарушением ветеринарно-санитарных правил. Все обнаруженные продукты будут уничтожены.

В Тоснеском районе изъяли около 18 кг нелегальной колбасы управление ветеринарии Ленобласти, Тосненский район, Ленобласть, колбаса, Ветеринары
В Тоснеском районе изъяли около 18 кг нелегальной колбасы управление ветеринарии Ленобласти, Тосненский район, Ленобласть, колбаса, Ветеринары
В Тоснеском районе изъяли около 18 кг нелегальной колбасы управление ветеринарии Ленобласти, Тосненский район, Ленобласть, колбаса, Ветеринары
Фото: Управление ветеринарии Ленинградской области

В ведомстве отметили, что подобные рейды проходят регулярно во всех районах Ленобласти.

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В Тоснеском районе изъяли около 18 кг нелегальной колбасы управление ветеринарии Ленобласти, Тосненский район, Ленобласть, колбаса, Ветеринары
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15.10.2021 255
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