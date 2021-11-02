Местные жители поселка Шапки жалуются на «варварскую» вырубку леса

Неравнодушные жители поселка опубликовали кадры с места добычи древесины в Тосненском районе.

Кадры разместили в группе Дежурный по Ленобласти вечером, 2 ноября. Как сообщает автор снимков, деревья выглядят совершенно здоровыми, а лесная зона сама по себе очень живописна и красива.

Варварская вырубка леса около поселка Шапки. Шикарный лес, огромные сосны и ели вырубаются в красивейшем месте, — поделился пользователь.





Легальна ли вырубка леса в данном месте пока неизвестно, однако масштабы добычи довольно серьезные.