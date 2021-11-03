В России засекретят закупки Росгвардии и ФСО с 1 января 2022 года

Закупки будут засекречены с 1 января 2022 года. Документ соответствующего содержания подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поставил подпись под распоряжением, в котором говорится о том, что с 2022 года закупки Федеральной службы охраны (ФСО) и Росгвардии будут проходить тендерах закрытого плана.

Документ, о котором идет речь, представлен на официальном сайте правовой информации.

В распоряжении сообщается, что с 1 января 2022 года ведомства в процессе закупок, работ или услуг должны будут использовать так называемые «закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».

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Кроме того, как говорится в документе, закрытыми продолжают оставаться закупки, которые производят Минобороны, СВР и ФСБ.