ЦУР и Росгвардейцы будут вместе повышать уровень безопасности в Ленобласти

Центр управления регионом и Росгвардия организуют взаимодействие, направленное на повышение уровня безопасности.

Представители Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти посетили ЦУР и ознакомились с принципами его работы.

Ключевым аспектом в дальнейшем сотрудничестве станет обмен информацией, в том числе о территориях, где имеются проблемы влияющие на уровень криминогенности. Деятельность ЦУР будет способствовать профилактике преступности в регионе.

Как уже ранее писал ivbg.ru, за 2020 год в администрации Ленобласти зарегистрировали 25 940 обращений, поступивших в письменной, электронной и устной формах. Через цифровую платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», созданную на базе Центра управления регионом (ЦУР) — 5770 обращений.