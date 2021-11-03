Парк «Свирская победа» стал объектом культурного наследия федерального значения

Теперь парк в Лодейном Поле может быть включен в федеральные программы по реставрации

Как рассказал заместитель Председателя Правительства Ленобласти – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, с 2021 года парк «Свирская победа» является объектом культурного наследия федерального значения. Правительство Ленобласти будет способствовать включению парка в федеральные программы по реставрации.

«Ещё в 1944 году здесь появился музей, посвящённый только что одержанной на Свирских берегах победе. Помимо здания, занимаемого музеем, сохранились бетонные укрепления береговой линии, послевоенные парковые аллеи и лестницы. Уверен, что со временем здесь будет и современный музей, наследник музея 1944 года, и замечательный воссозданный парк», — отметил Владимир Цой.

Отметим, что парк «Свирская Победа» это единственный в России мемориальный парк. На его территории расположен историко-краеведческий музей. В музее постоянно работают экспозиции, посвященные истории и природе Лодейнопольского района, в том числе экспозиция «1005 дней обороны на Свири».