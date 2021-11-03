Парк «Свирская победа» стал объектом культурного наследия федерального значения

Автор: Кира Нагорная
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Теперь парк в Лодейном Поле может быть включен в федеральные программы по реставрации

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Фото здесь и далее: Владимир Цой

Как рассказал заместитель Председателя Правительства Ленобласти – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, с 2021 года парк «Свирская победа» является объектом культурного наследия федерального значения. Правительство Ленобласти будет способствовать включению парка в федеральные программы по реставрации.

«Ещё в 1944 году здесь появился музей, посвящённый только что одержанной на Свирских берегах победе. Помимо здания, занимаемого музеем, сохранились бетонные укрепления береговой линии, послевоенные парковые аллеи и лестницы. Уверен, что со временем здесь будет и современный музей, наследник музея 1944 года, и замечательный воссозданный парк», — отметил Владимир Цой.
Парк "Свирская победа" стал объектом культурного наследия федерального значения Свирская Победа, Лодейное поле, Владимир Цой
Парк "Свирская победа" стал объектом культурного наследия федерального значения Свирская Победа, Лодейное поле, Владимир Цой
Парк "Свирская победа" стал объектом культурного наследия федерального значения Свирская Победа, Лодейное поле, Владимир Цой
Парк "Свирская победа" стал объектом культурного наследия федерального значения Свирская Победа, Лодейное поле, Владимир Цой

Отметим, что парк «Свирская Победа» это единственный в России мемориальный парк. На его территории расположен историко-краеведческий музей. В музее постоянно работают экспозиции, посвященные истории и природе Лодейнопольского района, в том числе экспозиция «1005 дней обороны на Свири».

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