Ленобласть оказалась в тройке лидеров по минимальной безработице среди регионов

Регион четвертый месяц подряд занимает второе место среди субъектов минимальным уровнем безработицы среди населения.

Как рассказали в пресс-службе Правительства Ленобласти днем, 3 ноября, уровень безработицы составляет 0,5% — это всего 5,4 тысячи человек.

За 10 месяцев текущего года на областную Биржу труда обратилось 41,6 тыс. человек, а безработными признаны 15,4 тыс. человек. На данный момент в базе вакансий региона 55,8 тысяч предложений, из них 80% по рабочим профессиям, 20% относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих.

С полной статистикой по уровню безработицы в области и мерах поддержки людей, оставшихся без работы можно ознакомиться на сайте Правительства Ленобласти.