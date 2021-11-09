В Ленобласти государственная микрофинансовая поддержка для самозанятых стала ещё доступнее

Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области разработал новые правила предоставления микрозаймов самозанятым 47 региона.

Теперь максимальная сумма заемных средств, которую самозанятый в Ленобласти может получить в Фонде без залога — 350 тысяч рублей. Ранее это были суммы до 200 тысяч.

Помимо этого, самозанятые, осуществляющие деятельность от 3 до 6 месяцев, могут рассчитывать на государственный микрозайм на сумму до 500 тысяч рублей. Ранее эта сумма была также ограничена 200 тысячами.

Подробная информация о финансовых мерах поддержки здесь.

Напомним, самозанятым в Ленинградской области доступны бесплатные консультации специалистов Фонда поддержки предпринимательства, профильных экспертов, специальные обучающие программы, участие в тренингах, семинарах, конкурсах и форумах Фонда.

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Поддержка самозанятых реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».