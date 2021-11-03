В Ленобласти арестовали двух полицейских, прикрывавших местных автоугонщиков

Суд заключил под стражу начальника уголовного розыска полиции Всеволожского района Ленобласти и его заместителя, обвиняемых в даче взятки.

Находиться под стражей они будут минимум до 1 января.

По версии следствия, в период с февраля по июль этого года должностные лица дали своему подчиненному взятку за то, что тот не раскроет преступление и не станет выполнять поручения следователя. В УСБ уверены, что полицейские оказывали покровительство двум мужчинам, подозреваемым в хищениях автомобилей во Всеволожском районе Ленобласти. Угонщиков также задержали.

По данным пресс-службы, обвиняемые вину не признали. Расследование продолжается.

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Напомним, после служебной проверки, полицейские будут уволены, а также понесут наказание в законном порядке. Их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.