Двух полицейских задержали за покровительство автоугонщикам во Всеволожском районе

В Ленобласти задержали двух сотрудников УМВД России по Всеволожскому району, подозреваемых во взяточничестве.
Предварительно установлено, что за денежное вознаграждение они оказывали покровительство двум мужчинам, подозреваемым в хищениях автомобилей во Всеволожском районе Ленобласти. Угонщиков также задержали.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, в суд передано уголовное дело в отношении бывшего инспектора ГИБДД Приозерского района Валерия Гермонина. Его обвиняют в...
22.10.2021 271
По материалам управления собственной безопасности регионального главка возбуждено уголовное дело о даче взятки.
После служебной проверки, полицейские будут уволены, а также понесут наказание в законном порядке. Их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.