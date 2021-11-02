Двух полицейских задержали за покровительство автоугонщикам во Всеволожском районе

В Ленобласти задержали двух сотрудников УМВД России по Всеволожскому району, подозреваемых во взяточничестве.

Предварительно установлено, что за денежное вознаграждение они оказывали покровительство двум мужчинам, подозреваемым в хищениях автомобилей во Всеволожском районе Ленобласти. Угонщиков также задержали.

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По материалам управления собственной безопасности регионального главка возбуждено уголовное дело о даче взятки.

После служебной проверки, полицейские будут уволены, а также понесут наказание в законном порядке. Их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.