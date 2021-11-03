В рыбе из Финского залива обнаружили свинец

Автор: Анастасия Щербакова
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Рыба из Финского залива оказалась не только богата полиненасыщенными жирными кислотами, но и тяжелыми металлами, в частности, свинцом.

Специалисты Госветслужбы Ленобласти провели исследования рыбы в Финском заливе и на Ладожском озере, чтобы выяснить, содержатся ли в тканях обитающей там жизни тяжелые металлы.

Как передает ЛенТВ24 со ссылкой на результаты исследования, рыбу проверяли на содержание кадмия, свинца и меди. Для экспертизы использовался инверсионный вольтамперметрический метод.

Как выяснилось, рыба из Ладожского озера оказалась чистой по всем показателям — тяжелых металлов в ней не обнаружили, чего нельзя сказать об образцах из залива. Там в некоторых образцах эксперт нашел свинец.

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03.11.2021 93
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