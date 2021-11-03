Росстат: инфляция в октябре была меньше сентябрьской, но на ценах это не сказалось

Росстат опубликовал данные о годовой инфляции в октябре по стране. За месяц инфляция снизилась почти на процент, однако россияне вряд ли ощутят снижение.

Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на ТАСС в среду, 3 ноября.

В приведённых данных отмечается, что годовая инфляция в России в прошлом месяце замедлилась до 6,49% против 7,4% в сентябре. Также из данных Росстата следует, что в месячном выражении потребительские цены выросли на 1,11%.

Продовольственные товары в октябре подорожали на 2,17% по сравнению с сентябрем и на 10,89% в годовом выражении, непродовольственные товары подорожали на 0,78% и на 8,17% соответственно.

Стоимость услуг в октябре в месячном выражении выросла на 0,01% и на 4,36% в годовом.