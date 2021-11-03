Видео: в Сланцы завезли многотонный «реквизит» времен Великой Отечественной для съемок фильма

Жители города заметили масштабную подготовку к съёмкам военно-исторического фильма в Сланцах. На съемочную площадку приехали советский КВ-1 и немецкий «Панзер».

Фото и видео со съемок пока неизвестного фильма опубликовали в группе Сланцы — не тапки вечером, 3 ноября. Судя по кадрам, будущий проект должен быть масштабным — чего стоят только образцы военной техники, которые своим ходом разъезжают по инсценированным полям сражений.





На данный момент название фильма и кто занимается его производством неизвестно.