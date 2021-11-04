В Петербурге полицейский спас тонущего в Неве мужчину

Сотрудник полиции спас прыгнувшего с Литейного моста в Неву мужчину. Инцидент произошел утром 1 ноября.

Как сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, при патрулировании капитан полиции Денис Сорокин получил по радиосвязи сообщение о том, что с Литейного моста в Неву спрыгнул человек, которого по течению сносит в сторону Троицкого моста.

Правоохранитель направился к набережной Кутузова, бросил в воду буксировочный трос и вытащил человека на берег. Спасенного 33-летнего мужчину передали врачам скорой и увезли в больницу.