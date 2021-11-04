Главы районных администраций Ленобласти присоединились к акции «Помоги переписчику»

В Ленобласти к акции «Помоги переписчику» присоединились главы администраций и муниципальных образований – они совместно с переписчиками обходят квартиры и дома жителей.

Акцию поддержали главы администраций Киришского, Волховского, Приозерского, Тосненского, Кировского, Гатчинского, Лужского и Всеволожского районов. Все они отметили важность переписи населения. Данные о населении позволят четко сформировать территориальные программы.

Ранее к акции «Помоги переписчику» пприсоединился председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Дмитрий Ялов.

Напомним, онлайн-перепись населения продлили до 14 ноября. По данным на 2 ноября, в Ленобласти участие во Всероссийской переписи населения приняли уже больше 863 тысяч человек.