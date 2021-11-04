Мировые цены на продовольствие достигли пикового показателя с июля 2011 года

Мировые цены на продовольственные сырьевые товары в октябре выросли на 3% по сравнению с сентябрем, достигнув максимально зафиксированного уровня с июля 2011 года, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В частности, отмечается, что на 3,2% вырос индекс цен на зерновые по сравнению с прошлым месяцем. Этому поспособствовало снижение урожаев в странах-экспортерах, пишет ТАСС.

Индекс продовольственных цен ФАО растет уже более года. В июне и июле было зафиксировано первое снижение за 12 месяцев, но в августе цены снова пошли в рост, который пока не останавливается. Как поясняют специалисты ФАО, цены формируются из спроса и предложения, которые растут, хотя пандемия и спровоцировала их падение.