В Минсельхозе допустили подорожание молочных продуктов в России с декабря

Не исключено, что молочная продукция в России подорожает в декабре. Об этом говорится в докладе Минсельхоза.

Как пишут «Известия» со ссылкой на документ, министерство говорит о подорожании себестоимости изготовления «молочки», а также о вводе маркировки с 1 сентября. Все это приводит к дополнительным расходам для производителей.

В докладе говорится, что в течение года себестоимость производства молочной продукции увеличилась минимум на 10−12%. В цене выросло не только сырье, но и его переработка.

Вместе с этим роста цен при реализации не случилось, что вполне логично привело к тому, что у компаний начала снижаться прибыль.

Согласно информации Минсельхоза, сырое молоко у производителей стало стоить 27,6 руб./кг (прибавилось 7,7% за год), пастеризованное — 49,1 руб./кг (7,9%), сливочное масло — 526,3 руб./кг (5,9%), сыры — 391,5 руб./кг (4,1%).

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Плюс к этому, как было сказано выше, производители были вынуждены направить часть средств на маркировку продукции, обязательное наличие которой ввели с 1 сентября.