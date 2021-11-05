Пассажирский автобус «обокрал» бензоколонку в Кингисеппе на 10 тысяч рублей и уехал

На АЗС «Лукойл» в Кингисеппе водитель экскурсионного автобуса заправил бак на 10 тысяч рублей и уехал, не заплатив. Энтузиасты на форумах уже нашли любителя бесплатного.

Об инциденте стало известно порталу 47news. В полицию 4 ноября обратился сотрудник заправочной станции на улице Карла Маркса, где произошел инцидент.

Правоохранителям он рассказал, что на топливную станцию приехал автобус с номерами Тверской области. Водитель заправил бак дизелем почти на 10 тысяч рублей и уехал, не рассчитавшись.

Как рассказал портал 47news, на сайтах и форумах любителей автобусного транспорта, не честно поступил водитель Kia Granbird KM948 2007 года выпуска. В интернете пользователи отметили, что автобус почти десять лет видят в главных экскурсионных местах Петербурга.